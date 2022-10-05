Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dikme, "Rachid Ghezzal'ın derbide süre alması mucize gibi bir şeydi. Hâlâ oynayabilecek durumda değil." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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