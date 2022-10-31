BEŞİKTAŞ HABERİ: Flaş Şenol Güneş sözleri! "Jackson Muleka'ya da önem vermeli"
A Spor yorumcusu Abdullah Ercan, Beşiktaş - Ümraniyespor maçını yorumladı. Ercan, "Cenk'in daha çok süre alması gerekiyordu, Valerien hoca hiç düşünmedi onu. 89. dakikada Muleka'nın girmesi de Beşiktaş için bir eksi bence. Hocanın Cenk'e verdiği önemi Muleka'ya da vermesi gerekir." İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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