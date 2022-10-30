BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta?
Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde ilk maçını Ümraniyespor karşısında çıkacak. Dolmabahçe'de kapalı gişe oynanması beklenen mücadelede Güneş'in ilk 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Beşiktaş Ümraniyespor maçı notları! 30 Ekim 2022 | 12:00
01:42
Canlı yayına açıkladı! İşte Güneş'in ilk bombası 30 Ekim 2022 | 12:00
01:19
O detayı açıkladı! Kaleyi Mert mi devralıyor? 30 Ekim 2022 | 12:00
00:44
O isim için flaş sözler! "Şenol Güneş parlatabilir" 30 Ekim 2022 | 12:00
02:26
Beşiktaş'tan Atatürk hologramlı kutlama! 29 Ekim 2022 | 12:00
01:52
Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli yorumu! 28 Ekim 2022 | 12:00
00:38
Canlı yayında büyük övgü! "Jesus'u durdurabilecek tek isim..." 27 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması! 26 Ekim 2022 | 12:00