Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst endişesi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda derbi öncesi dirseğinde ağrı hisseden Wout Weghorst son antrenmanda kendini deneyecek. Hollandalı yıldız, kendini iyi hissetmesi durumunda maç kadrosunda olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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