Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına büyük tepki! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Mücadele ardından siyah-beyazlı kafile stattan ayrılırken, taraftarlar takıma tepki gösterdi. İşte o anlar... (BJK spor haberi)
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