23 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş Gonalons'un peşinde
Beşiktaş, Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Maxime Gonalons için girişimlere başladı.
23.08.2019
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.
Kadrosuna defansif orta saha oyuncusu katmak isteyen siyah beyazlılar, 30 yaşındaki Fransız Maxime Gonalons ile ilgileniyor.
Bonservisi Roma'da bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İtalyan ekibine teklifini iletti.
Roma'nın kadro planlanlamasında düşünmediği Maxime Gonalons'un kiralanmasına olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Fransız futbolcunun teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşmesi için son adımlar atılacak.
Kariyerine Lyon'da başlayan Gonalons, 2017'de 5 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sevilla'da 13 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu,1 gol attı.
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