23 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu: "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım. Kim nerede oynuyor, ne yapıyor? Beşiktaş bir şey oynamıyor." ifadelerini kullandı.
23.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Kadına şiddete hayır!
- Toroğlu: "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım"
- Trabzonspor puanımızı yükseltti
- Erol Bedir: Adebayor ile anlaştık
- Fenerbahçe ile Başakşehir 23. kez
- Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
- Jardim'den Falcao açıklaması
- Toroğlu: "Beşiktaş iyi bir takımdan çok gol yer"
- Emine Bulut için 1 dakikalık saygı duruşu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"