Erman Toroğlu: "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım. Kim nerede oynuyor, ne yapıyor? Beşiktaş bir şey oynamıyor." ifadelerini kullandı.