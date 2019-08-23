23 Ağustos 2019, Cuma

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Erman Toroğlu: "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın ne oynadığını ben anlamadım. Kim nerede oynuyor, ne yapıyor? Beşiktaş bir şey oynamıyor." ifadelerini kullandı.
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