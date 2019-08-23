23 Ağustos 2019, Cuma

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Beşiktaş ile Göztepe 51. kez

Beşiktaş ile​ Göztepe, Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
23.08.2019

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