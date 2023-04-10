Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Necip Uysal hakkında dikkat çeken açıklama
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan dikkat çeken sözler geldi. Korkmaz, "Necip Uysal, sizin hor göreceğiniz veya abuk subuk şakalarınıza malzeme olacak bir çocuk değil. Herkes gitti, o kaldı." ifadelerinde bulundu.
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