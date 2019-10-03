03 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş galibiyet arıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini arıyor... Siyah beyazlılar, K Grubu'ndaki ikinci maçında İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edecek. Avrupa Ligi'ne deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olarak başlayan Beşiktaş, taraftarının önünde kazanarak grupta iddialı duruma gelmek istiyor.
03.10.2019
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, 7 karşılaşmanın sadece birinde galip gelirken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Wolverhampton ise UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti bulunan Wolverhampton, 7 puanla 13. sırada yer alıyor...
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak Beşiktaş-Wolverhampton karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek.
K Grubu'ndaki diğer mücadelede ilk maçlarını kazanan Braga ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek... Portekiz'deki müsabaka da 19.55'te başlayacak.
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