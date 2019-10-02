02 Ekim 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi.
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