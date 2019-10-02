Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi.