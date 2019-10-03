Beşiktaş zor bir döneme giriyor

Olağanüstü seçimli genel kurul atmosferine giren Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan ve yönetim kurulunu ağır bir mali sorumluluk bekliyor. Beşiktaş'ta başkan adayları, 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek kongre öncesi çalışmalarına devam ederken, önümüzdeki 9 aylık süreçte futbol takımına ve personele yaklaşık 110 milyon Euro'luk ödeme yapılması gerekiyor.

Siyah-beyazlı kulübün 30 Eylül tarihine kadar 150 milyon lira ödeme yapması gerekirken olağanüstü genel kurul kararı nedeniyle UEFA ile uzlaşma sağlandı ve ödemeler konusunda ek süre alındı. Vergiler dahil futbolculara 100 milyon, personele 50 milyon lira borcu bulunan kulübün bu parayı kasım ayına kadar ödemesi gerekiyor.

UEFA denetimi altında olan Beşiktaş'ın 31 Aralık'a kadar 200 milyon Liralık bir kaynak daha bulması lazım. Yılbaşına kadar 350 milyon lira tutarında ödemesi bulunan siyah-beyazlıları 2020 yılında da ağır bir fatura bekliyor. Beşiktaş, mayıs ayına kadar futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere çalışanlarına toplam 350 milyon lira daha ödeme yapmak zorunda.

Uzun süredir mali problemlerle mücadele eden siyah-beyazlıların, 2019-2020 sezonu sonuna kadar toplam 700 milyon lira tutarında ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Göreve yeni seçilecek yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni lisans talimatına uymak ve UEFA ile sorun yaşamamak için sportif başarının yanı sıra büyük bir ek gelire ihtiyacı olacak.