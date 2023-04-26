Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken sözler!
Süper Lig'de 32. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması öncesi A Spor yorumcusu Ozan Zeybek'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Zeybek'in sözleri...
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