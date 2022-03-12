Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisi ve Talisca açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Gündeme dair önemli açıklamlarda bulundan Çebi, Galatasaray derbisi ve transfer konusuna da değindi. İşte o sözler...
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