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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisi ve Talisca açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Gündeme dair önemli açıklamlarda bulundan Çebi, Galatasaray derbisi ve transfer konusuna da değindi. İşte o sözler...

12 Mart 2022 | 12:47
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