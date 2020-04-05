Kevin-Prince Boateng'den annesine sulu şaka!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evinde karantinada bulunan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng, eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran Ganalı yıldız, oğluyla birlikte annesine yaptığı şakayı paylaştı.

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