05 Nisan 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kevin-Prince Boateng'den annesine sulu şaka!
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evinde karantinada bulunan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng, eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran Ganalı yıldız, oğluyla birlikte annesine yaptığı şakayı paylaştı.
05.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Terim futbolcularla görüntülü sohbet etti
- Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj
- Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj
- Dorukhan Toköz: Beşiktaş ile hiç para konuşmadım
- Bor sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı!
- Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
- Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması
- Almanya'da ligler ne zaman başlayacak?
- Emre Demir: Bu karara saygı duymak gerekiyor
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...