Beşiktaş’ın yeni transferi Tayfur Bingöl’ün İstanbul’a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Tayfur Bingöl, bugün saat 22.00'da İstanbul'da olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar… (BJK spor haberi)
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