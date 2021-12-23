Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Göztepe maçı sonrası basın mensuplarına açıkmalarda bulundu. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Çebi, teknik direktör konusuyla ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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