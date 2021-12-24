BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mahmut Alpaslan'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Galibiyetler Beşiktaş'ı aldatmasın"

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Bu galibiyetler, puanlar aldatmasın. Yarın farklı şeyler konuşulabilir. O yüzden önlemlerin baştan alınması lazım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

ABONE OL