24 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mahmut Alpaslan'dan Göztepe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Galibiyetler Beşiktaş'ı aldatmasın"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Bu galibiyetler, puanlar aldatmasın. Yarın farklı şeyler konuşulabilir. O yüzden önlemlerin baştan alınması lazım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
24.12.2021
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