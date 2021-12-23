BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş'ı değerlendirdi! "Bu seneyi kaybetti"

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçı usta yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş bu seneyi kaybetti. Tamam Önder Karaveli ile devam edilsin ama gelecek sezon için yeni hoca da baksın. Gelecek yılı çalışsınlar ve kurtarsınlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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