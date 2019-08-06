06 Ağustos 2019, Salı

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Umut Meraş hangi takıma gidecek?

Beşiktaş ve Fenerbahçe milli oyuncu Umut Meraş'ı istiyor.
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