Beşiktaş 3-0 Shkupi | MAÇ ÖZETİ

Liglere verilen milli arayı değerlendiren Beşiktaş, hazırlık maçında FC Shkupi ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın kaydetti. İşte Beşiktaş-Shkupi maçının özeti... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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