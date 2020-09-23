Bernard Mensah: Zor bir maç olacak

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Ganalı futbolcu, "İyi bir rakiple karşılaşacağız, zor bir maç olacak." dedi.

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