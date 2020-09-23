Beşiktaş'ta Rio Ave maçında 3 eksik! Murat Şahin açıkladı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Şahin; Atiba, N'Koudou ve Josef de Souza'nın Portekiz ekibiyle oynayacakları mücadelede forma giyemeyeceklerini söyledi.

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