20 Kasım 2021, Cumartesi
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Awaziem'in Alanyaspor - Beşiktaş maçındaki müdahalesi penaltı mı? Usta isimler değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gökhan Keskin, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Usta yorumcular, maçın ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcuların Awaziem'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. (BJK spor haberi)
20.11.2021
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