BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldızlara eleştiri! "Nasıl tahammül edersin?"

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, maçı A Spor canlı yayınında değerlendirdi. Toroğlu, "Alanyaspor her konuda iyiyken, Beşiktaş her konuda kötüydü. Larin'e nasıl 86 dakika tahammül edersin? Sarı kartı var. Sahada yürüyecek hali yok. Vida yerden kalkamadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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