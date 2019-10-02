Atiba Hutchinson: İşler umduğumuz gibi gitmedi
Atiba, ligin başında işlerin umdukları gibi gitmediğini belirterek, "şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya çalışıyoruz. başlangıç aşamasında ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi, sonuçta alışık olduğumuzdan farklı bir yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bunlar futbolda olabilecek şeyler. bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına inanmaya ve sadık kalmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Atiba, Beşiktaş taraftarının takımlarına duyduğu sevginin büyüklüğüne dikkat çekerken, "Mevcut durumun onları üzdüğünün farkındayız ama şunu özellikle bilmelerini istiyorum. bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. uzun zamandır buradayım, daha önce de zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu sıkıntıları aştıysak şimdi de aşacağız. bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz, bize dair umutlarını yitirmesinler" dedi.
Beşiktaş'ta yedinci sezonunu geçiren Kanadalı futbolcu, "İkinci kaptan olarak önemli bir sorumluluğum var. Saha içerisinde ve saha dışarısındaki bazı önemli detayları arkadaşlarıma aktarmaya gayret ediyorum. " şeklinde konuştu.
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