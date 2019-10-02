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İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Fikret Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
02.10.2019

Hakan Gündoğar'ın açıklamaları şu şekilde:

Erol Kaynar Beşiktaş'ta daha önce yöneticilik yapan ve camia tarafından sevilen birisi. Kaynar, daha önce de Beşiktaş başkanlık seçimine girmiş ancak o seçimi kaybetmişti. Camianın önde gelenleri Erol Kaynar ile yaptıkları görüşmede başkan adayı olmasını istediler ve Kaynar bu istek üzerine "Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmak olmaz. Ben ekibimle birlikte Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı oluyorum" açıklamasını yaptı. Bu gelişme sonrası Erol Kaynar'ın Beşiktaş'ın ilk resmi başkan adayı olduğunu söyleyebiliriz.

Gündoğar ayrıca başkanlığa adaylığını koyup koymayacağı merak konusu olan Fikret Orman'ın adaylığını koymayacağını ve başkanlık görevini bıraktığını söyledi.

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