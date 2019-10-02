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Abdullah Avcı Cocu'nun gerisinde kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 6 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'dan daha az puan topladı.
02.10.2019

Son 3 yılda Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli çalıştırıcı, büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta henüz beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'de ilk 6 haftada takımıyla sadece 1 galibiyet sevinci yaşayan avcı, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı... Son olarak Trabzonspor'a 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, 6. haftayı 5 puanla küme düşme hattında tamamladı...

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı bu performansıyla akıllara geçtiğimiz sezon benzer bir durum yaşayan Fenerbahçe'yi getirdi... Sezona Hollandalı teknik adam Cocu ile başlayan sarı lacivertliler, 6. haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla 13. sırada bitirmişti... Sarı-lacivertli yönetim, kötü gidişin devam etmesinin ardından 10. haftadaki Ankaragücü maçından sonra Phillip Cocu ile yolları ayırmıştı...

6. haftalar itibariyle Cocu'dan 1 puan daha az toplayan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile çıkışa geçip geçmeyeceği merak konusu...

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