Ahmet Nur Çebi: Oynamak istiyorlarsa şartlarımız belli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılardaki son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusuna da değinerek, "Oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

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