Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz." dedi.

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