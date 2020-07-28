Ahmet Nur Çebi'den Atiba'ya teklif

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi biten Atiba'yı ailesiyle birlikte tatile davet etti. Çebi, Kanadalı futbolcuya 1 yıl daha takımda kalması için teklif yapacak.

ABONE OL