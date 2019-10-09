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Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı?

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olurken bir son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı.
09.10.2019

A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak Beşiktaş'ın başkanlık gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Gündoğar, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacak." ifadelerini kullandı.

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