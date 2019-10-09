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Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok

Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Futbol A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
09.10.2019

Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Futbol A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ta başkanlık sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Kaynar, "Başkanlık düşüncem yok, bu kadar kısa zamanda hazırlık yapamam." ifadelerini kullandı.

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