Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok

Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Futbol A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ali Baransel'in konukları Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Futbol A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ta başkanlık sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Kaynar, "Başkanlık düşüncem yok, bu kadar kısa zamanda hazırlık yapamam." ifadelerini kullandı.