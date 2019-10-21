Abdullah Avcı'nın kariyerindeki en kötü dönem

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmiyor. Siyah beyazlı takımda çıktığı 10 resmi maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor.

Maç başı 0.9 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu performansa en yakın sezonu 2007-2008'de Başakşehir'in başında yaşamıştı. Avcı, 2007-2008'de Başakşehir ile 1,20 ortalamaya ulaşmıştı.

Geçen sezon başında olduğu Başakşehir'le, Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan ve sezonun büyük bir kısmında etkili bir performans gösteren teknik direktör Abdullah Avcı, 2019-20 döneminin ilk 8 haftasında çok başarılı bir grafik çizmişti.

Avcı'nın Başakşehir'i, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşarken, rakip filelere tam 12 gol attı, kalesinde 4 gol görerek de 15 puan topladı. Avcı, bu sezon göreve geldiği siyah-beyazlılarda ise şu ana kadar tam tersi bir durum yaşadı. Kartal, 8. haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 9 puan toplarken, 10 gol atabildi ve 12 gol yedi.