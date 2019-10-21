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Beşiktaş'ta düşüş sürüyor

Beşiktaş bir türlü toparlanamıyor... Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılar, hemen ardından Ankaragücü ile berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon deplasmanda sadece 1 puan kazanabildi.
21.10.2019

Beşiktaş'ta düşüş sürüyor...

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 10 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi... Milli maç arasına girmeden önce Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek nefes alan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında puan kaybedince bunu seriye çeviremedi.

Ligde 8 karşılaşmada sadece 9 puan toplayan Beşiktaş, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 15 puan kaybetti... Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı...

Beşiktaş, bu sezon en çok puanı deplasmanda kaybetti... Dış sahada 4 maç oynayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ankaragücü beraberliğini dışında 3 de mağlubiyet aldı ve toplam 11 puan kaybetti... Ayrıca Beşiktaş'ın geçen sezondan bu yana deplasmanda kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip evinde üst üste iki resmi karşılaşma oynayacak... UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, pazar günü de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

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