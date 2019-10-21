21 Ekim 2019, Pazartesi

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Turgay Demir: Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş için "Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer" yorumunu yaptı.
21.10.2019

Turgay Demir: Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer Turgay Demir: Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer 21.10.2019
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