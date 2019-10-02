Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile birlikte Avrupa maçları öncesi basın toplantısı düzenlendi. Gazetecilerin soruların yanıtlayan Avcı birçok konuya değindi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci haftasında Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Wolverhampton Wanderers'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Atiba, "Karşımızda iyi bir takım var. Onlar da bu sezonun başlangıcını iyi yapamadılar. Oyun oynamaya çalışan, pozitif oynamak isteyen iki takımın mücadelesi olacak, bence güzel bir maç olacak. İyi performans gösterip, birbirimiz için mücadele edip, pozitif bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

"YARIN BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"

Beşiktaş'ta her türlü dönemi gördüğünden bahseden tecrübeli futbolcu, "Uzun zamandır buradayım, inişli çıkışlı dönemleri gördüm. Şu anda da zor dönemlerden birini yaşıyoruz ve bu durumdan memnun değiliz. antrenmanlarda bazı şeyleri düzeltebilmek için çok iyi çalışıyoruz. İnanıyoruz ki işler pozitife doğru hızlı şekilde değişebilir. İyi bir sonuçla hızlı bir değişim sürecini başlatabiliriz, buna inanıyoruz. Yarın da bizim için fırsat. Bir an evvel değişim sürecini, kıvılcımı başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Atiba'nın ardından mikrofonun başına geçen Beşiktaş teknik patronu Abdullah Avcı birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Wolverhampton'a iyi hazırlandıklarını kaydeden Avcı, "Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan biri. Oynayacağımız takım, Premier Lig takımı. Geçen sene çıkış yapmış ve bu sezon ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve oyunun içindeki değişen sistemler üzerinden oynayan bir takım. Kenarları çok fazla kullanan, maçlardan ortalama 58 tane direkt oyun oynayan, taçları dahi korner gibi atan bir takım. Çözüm noktaları var, 1 saat evvel analizinden çıktık, biraz sonra da sahada pratiğini oynayacağız. Beşiktaş taraftarının desteğiyle beraber yarın akşam iyi başlangıç olacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"ESKİ SİSTEMLE DE OYNADIM"

Daha iyi duruma geleceklerine inandığını kaydeden teknik adam, "Performansları takım üzerinden, oyun üzerinden sorguluyoruz. Benim oynatmaya çalıştığım oyun veya diziliş... Son maçı eski sistemle oynadım, Avrupa Kupası'nın birini eski sistemle oynadım, Sivasspor maçının 2. yarısını eski sistemle oynadım. Burada yediğimiz toplam gol sayısı 11 tane. Artık dünya futbolunda bir sistem üzerinden konuşulmuyor. Süreç sancılı ama oyuncu grubuna inanıyorum ve cevabını vereceğini biliyorum. Umarım bir galibiyet o enerjiyi tekrar eski duruma çekmeyi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ALANIMIZ FUTBOL SAHASIDIR"

Fikret Orman'ın başkanlığı bırakma sürecinin kendilerini etkilemediğini vurgulayan Abdullah Avcı, "Bizim etki edeceğimiz alan, futbol sahasıdır. Sayın Fikret Orman başkanımız kulübe hizmetler vermiştir, ben de olayı dışarıdan takip ediyorum. Karardan sonra bir kez konuştuk. Bizim Beşiktaş ailesine katkımız saha içinde olacaktır. Bunu daha olumlu ve pozitif hale getirecek olan, sahadaki sonuçlarla bizleriz. Oyuncunun haklı olduğu taraftar yönetimsel performans değil, sahadaki performanstır" dedi.

"TAKIMIMDA SAVUNMA GÜVENLİĞİ VARDIR"

Oyuncuların bireysel performansını konuşmak istemediğini kaydeden Avcı, defanstaki sorunlara dikkat çekerken, "İletişim bu işin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Üst üste 2 maç kazanmak, büyük camialarda duyguyu başka bir yere de çekebiliyor. Oyuncuların performansını yukarı çekmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünden itibaren havanın daha olumluya geçtiğini görüyoruz. Umarım yarın iyisi olur. Ben hiç bireysel oyun üzerinden gitmedim. Bugün bireysel hataları sayarsak, Karius'u, Vida'yı, Atiba'yı, Caner'i, beni de taktiksel hatadan sayabilirsin. Çok mu oldu 6 haftada? Hakikaten çok oldu. Maça başlıyorsun, kırmızı kart, penaltı gol. Çok oldu. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Benim çalıştığım takımda, en fazla dikkat ettiğim, hücum dahi oynarken, ben bu ülkede 5 farklı oyun oynatan bir adamım ama bunların hepsini yaparken savunma güvenliği vardır. Rakip ceza alanına en fazla giren takım olurken de, savunma güvenliği vardır. En çok dikkat ettiğim şey, 14 tane gol olmaz. Bunun çalışmalarını parçadan bütüne giderek yapan bir adamım. Hepimiz sorguluyoruz, sorgulamadan gelişemeyiz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.