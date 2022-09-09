Beşiktaş’ta Wout Weghorst son antrenmanda yer almadı! İşte son durumu
Beşiktaş'ta Wout Weghorst bugünkü antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Konuyla ilgili son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...
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