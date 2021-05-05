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Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! "Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız"

Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Play-off turunda Real Madrid'i mağlup ederek Final Four'a kalma başarısı gösteren Ataman, "Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
05.05.2021
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