Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene A Spor'a konuştu! "Bizim grubumuz..."

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan koç, "Bizim grubumuz biraz daha dengeli bir grup, takımlar daha dengeli" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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