29 Nisan 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene A Spor'a konuştu! "Bizim grubumuz..."

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan koç, "Bizim grubumuz biraz daha dengeli bir grup, takımlar daha dengeli" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
29.04.2021
ABONE OL

DİĞER
Orhun Ene A Spor'a konuştu! Dengeli bir gruptayız Orhun Ene A Spor'a konuştu! "Dengeli bir gruptayız" 29.04.2021
Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı kararımız... Hidayet Türkoğlu: "Yabancı kuralı kararımız..." 22.02.2021
Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşanan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı "Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşanan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı" 20.11.2020
Yalçın Granit'e veda Yalçın Granit'e veda 03.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bu ortamda basketbol karşılaşmalarının birincil bir önemi yok "Bu ortamda basketbol karşılaşmalarının birincil bir önemi yok" 30.10.2020
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz "Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz" 19.10.2020
Sancılı bir dönemden geçiyoruz "Sancılı bir dönemden geçiyoruz" 19.10.2020
Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi 12.10.2020
Eski NBA yıldızına yardım eli Eski NBA yıldızına yardım eli 29.09.2020
Fethiye Belediyespor ING Basketbol Süper Ligi'nde "Fethiye Belediyespor ING Basketbol Süper Ligi'nde" 18.09.2020
NBA'de boykot sona eriyor NBA'de boykot sona eriyor 28.08.2020
Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok 14.07.2020
Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi 15.06.2020
Alper Yılmaz: İnsan sağlığı bütün başarılardan önemli Alper Yılmaz: İnsan sağlığı bütün başarılardan önemli 25.05.2020
Orhun Ene: İptal kararlarını doğru buluyorum Orhun Ene: İptal kararlarını doğru buluyorum 25.05.2020
Hidayet Türkoğlu: Mantıklı ve doğru olan buydu Hidayet Türkoğlu: Mantıklı ve doğru olan buydu 25.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek
29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 29 Nisan afişi...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Süper Lig'in 2 yıldızına kanca!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye bedava yıldız sağ bek! Sezon sonu serbest...
Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Harun Tekin'in hatası pahalıya mal oldu! "Fenerbahçe'nin kalecisi değil"
Son dakika spor haberi: 'Yeni Suarez' Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde Diego Lugano detayı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör