Ergin Ataman ile 2 yıl daha

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Başarılı antrenör, lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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