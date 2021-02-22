22 Şubat 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı değişikliği gençlerin daha çok süre almasına neden oldu

Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Güzel bir ekip yakaladık. Geçmişten gelen istikrarı yakaladığımız için mutluyuz. Hocamız Orhun Ene ve tüm sporcu kardeşlerimizi kutlamak istiyorum. Yaptığımız yabancı kuralı değişikliği gençlerin daha çok süre almasına neden oldu." dedi.
22.02.2021
ABONE OL

DİĞER
Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı kararımız... Hidayet Türkoğlu: "Yabancı kuralı kararımız..." 22.02.2021
Arda Turan'a milli takım sürprizi! Arda Turan'a milli takım sürprizi! 17.02.2021
GOL | Türkiye 3-0 Kosova GOL | Türkiye 3-0 Kosova 17.11.2020
GOL | Türkiye 2-0 Kosova GOL | Türkiye 2-0 Kosova 17.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
GOL | Türkiye 1-0 Kosova GOL | Türkiye 1-0 Kosova 17.11.2020
Tolunay Kafkas Türkiye - Kosova maçı öncesi A Spor'a konuştu Tolunay Kafkas Türkiye - Kosova maçı öncesi A Spor'a konuştu 17.11.2020
A Milli Takımımız Macaristan'a gidiyor! A Milli Takımımız Macaristan'a gidiyor! 17.11.2020
Tolunay Kafkas: Kazanmak istiyoruz Tolunay Kafkas: Kazanmak istiyoruz 16.11.2020
Güneş: İkinci torbaya girmek büyük avantaj Güneş: İkinci torbaya girmek büyük avantaj 15.11.2020
Yusuf Yazıcı üzerine oyun kurmalıyız "Yusuf Yazıcı üzerine oyun kurmalıyız" 15.11.2020
Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık "Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık" 14.11.2020
Kafkas'tan flaş açıklama! Türk antrenörüne güvenin Kafkas'tan flaş açıklama! "Türk antrenörüne güvenin" 13.11.2020
Kendimiz ve ülkemiz için önemli puanlar aldık "Kendimiz ve ülkemiz için önemli puanlar aldık" 13.11.2020
Takım arkadaşlarım ve hocalarım olmasaydı hat-trick yapamazdım "Takım arkadaşlarım ve hocalarım olmasaydı hat-trick yapamazdım" 13.11.2020
GOL | Türkiye 3-2 Avusturya GOL | Türkiye 3-2 Avusturya 13.11.2020
GOL | Türkiye 2-2 Avusturya GOL | Türkiye 2-2 Avusturya 13.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni orta sahasını Bayern Münih'te buldu! Taylan Antalyalı yerine süper transfer
Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi
Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Bayern Münih'ten teklif aldım"
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör