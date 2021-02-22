22 Şubat 2021, Pazartesi
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı değişikliği gençlerin daha çok süre almasına neden oldu
Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Güzel bir ekip yakaladık. Geçmişten gelen istikrarı yakaladığımız için mutluyuz. Hocamız Orhun Ene ve tüm sporcu kardeşlerimizi kutlamak istiyorum. Yaptığımız yabancı kuralı değişikliği gençlerin daha çok süre almasına neden oldu." dedi.
22.02.2021
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