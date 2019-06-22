22 Haziran 2019, Cumartesi

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Potada şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi son maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.
22.06.2019

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