21 Haziran 2019, Cuma
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Potada şampiyon belli oluyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. kazanan ekip şampiyonluğa ulaşacak.
21.06.2019
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