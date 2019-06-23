23 Haziran 2019, Pazar

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Anadolu Efes sezona damga vurdu

Tahincioğlu Basketbol Süper ​Ligi'nde 9 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Anadolu Efes, bu sezon yer aldığı 4 kulvarda da finalde mücadele etti.
23.06.2019

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