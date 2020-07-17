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Yusuf Yazıcı'dan antrenmanda Zeki Çelik'e şık çalım
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, sosyal medya hesabından Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşmasını ve Zeki Çelik'e attığı şık çalımı paylaştı.
17.07.2020
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süren sakatlığının ardından takımının yeni sezon çalışmalarına katılmıştı.
Kulüp sosyal medya hesabından, milli yıldızla ilgili bir video paylaştı. Görüntülerde Yusuf Yazıcı idman sahasında gelirken takım arkadaşına Fransızca "Wesh, adamım nasılsın?" derken ve bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'e çalım atarken görülüyor.
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