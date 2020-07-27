Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'ın canlı yayınında Türkiye mesajı!

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelerinde Juventus evinde Sampdoria'yı 2-0 yendi ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası milli stoperimiz Merih Demiral da sosyal medya hesabından kutlamaları canlı yayınlarken, Cristiano Ronaldo ile anlarını paylaştı ve Portekizli yıldıza "Merhaba Türkiye" dedirtti. İşte o anlar...

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