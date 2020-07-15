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Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Lizbon'da düzenlenecek 8'li finalde görev alacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
15.07.2020
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