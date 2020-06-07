Yusuf Yazıcı: Bizde duygular ön planda

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. Fransız futboluyla Türk futbolunu kıyaslayan başarılı oyuncu, Trabzonspor ile ilgili de konuştu.

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