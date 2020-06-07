Hüseyin Özkök: Sadece final değil çeyrek final ve yarı finalin de tek şehirde yapılması planlanıyor

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilmek zorunda kalmıştı. Rövanş karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği turnuvanın finali ise İstanbul'da yapılacaktı. Alman basınından Bild'in iddiasına göre, UEFA finali İstanbul'dan alacak ve Lizbon'a verecek. Son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök aktardı. Özkök, "Sadece final değil, çeyrek final ve yarı finalin de tek şehirde yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

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